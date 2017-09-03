الأمن يعلن خطته لتأمين مباراة مصر وأوغندا

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أعلن اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، الترتيبات النهائية للاستعداد لإقامة مباراة كرة القدم بين منتخبى مصر وأوغندا بعد غد الثلاثاء، باستاد برج العرب، مشيرًا إلى عقد اجتماع أمنى موسع داخل قاعة المؤتمر الصحفى بالاستاد، بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكرة وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية.

وقال مدير أمن الإسكندرية، إنه تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الأشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

وأضاف مدير الأمن، أنه كلف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد و منع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا حاملي التذاكر بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للأستاد من الداخل و محيطه الخارجى .

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وأوضح أن الخطة اشتملت على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، متابعًا أنه سيتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة و المكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بالدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى الدعوات والتذاكر المصرح لهم بادلخول وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة .

ولفت النمر إلى التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة؛ مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتواجد والإشراف على خطة التأمين.