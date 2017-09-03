عمرو خالد عن صورة "إشارة رابعة": "أفعال صبيانية"

كتب ــ محمود مصطفى:

علّق الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، على قيام شخص بالتقاط صورة معه رافعا إشارة "رابعة" في مكة، قائلًا إنه "فعل يساعد على انتشار التطرف".

وتداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للداعية عمرو خالد ممتعضًا وبجواره شخص يرفع إشارة رابعة العدوية، خلال أدائه فريضة الحج.

وأضاف خالد في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن "ما بدر من الشخص أفعال صبيانية ومثل هذه الأمور تساعد على نشر المزيد من التطرف، وما كان ينبغي أبدًا أن يحدث ذلك خلال أداء فريضة الحج".

وأشار إلى أن سيصل القاهرة غدًا الاثنين، بعد انتهائه من أداء فريضة الحج.

ودعا الداعية الإسلامي المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، قائلا: "اللهم احفظنا واحفظ بلدنا من المتطرفين".