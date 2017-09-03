أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

عمرو خالد عن صورة "إشارة رابعة": "أفعال صبيانية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمرو خالد عن صورة "إشارة رابعة": "أفعال صبيانية"

07:22 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الدكتور عمرو خالد

كتب ــ محمود مصطفى:
علّق الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، على قيام شخص بالتقاط صورة معه رافعا إشارة "رابعة" في مكة، قائلًا إنه "فعل يساعد على انتشار التطرف".

وتداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للداعية عمرو خالد ممتعضًا وبجواره شخص يرفع إشارة رابعة العدوية، خلال أدائه فريضة الحج.

وأضاف خالد في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن "ما بدر من الشخص أفعال صبيانية ومثل هذه الأمور تساعد على نشر المزيد من التطرف، وما كان ينبغي أبدًا أن يحدث ذلك خلال أداء فريضة الحج".

وأشار إلى أن سيصل القاهرة غدًا الاثنين، بعد انتهائه من أداء فريضة الحج.

ودعا الداعية الإسلامي المولى عز وجل أن يحفظ وأهلها، قائلا: "اللهم احفظنا واحفظ بلدنا من المتطرفين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصول أول أفواج الحج السريع من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك اليوم

    أخبار

  • ننشر أسماء الحجاج المتوفين صباح اليوم

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة

    أخبار

  • رئيس بعثة الحج يشكر الملك سلمان على استضافة أسر شهداء الجيش والشرطة

    أخبار

إعلان

a1ef7edb3c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "