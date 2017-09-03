استنفار أمني في أسوان تزامنًا مع "يوم التجمع النوبي" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

كثفت مديرية أمن أسوان من وجودها الأمني في محيط ميدان الشهداء بمدينة أسوان، والشوارع المحيطة بحديقة درة النيل، اليوم الأحد، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقتها مجموعات نوبية، للمشاركة في "يوم التجمع النوبي"، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى".

وقال محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي في أسوان، إن تجمعهم اليوم بغرض سلمي ولا يهدف إلا إلى توحيد الكيانات النوبية, مضيفًا أنه تم تحديد 3 أماكن اقتصر التجمع عليها.

وأوضح عزمي أنه الأماكن الثلاثة التي اختيرت للتجمع هي ميدان الجزيرة لأبناء النوبة القادمين من مركز نصر النوبة، ومحيط حديقة فريال بكورنيش النيل لأبناء النوبة القادمين من قرى الشلال وغرب سهيل، وجزيرة سهيل ونجع المحطة وجبل تقوق، وميدان المحطة لكافة الأطياف النوبية الأخرى.