أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استنفار أمني في أسوان تزامنًا مع "يوم التجمع النوبي" (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استنفار أمني في أسوان تزامنًا مع "يوم التجمع النوبي" (صور)

07:20 م الأحد 03 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    0f02f3ae0c.jpg

  • عرض 6 صورة

    411e23675e.jpg

  • عرض 6 صورة

    39186ce513.jpg

  • عرض 6 صورة

    aaa7f2e983.jpg

  • عرض 6 صورة

    3f739f360d.jpg

  • عرض 6 صورة

    6a33346f98.jpg

إعادة الألبوم

حريق يلتهم حظيرة ماشية في الوادي الجديد (صور)

الألبوم التالى

حريق يلتهم حظيرة ماشية في الوادي الجديد (صور)

أسوان - إيهاب عمران:
كثفت مديرية أمن أسوان من وجودها الأمني في محيط ميدان الشهداء بمدينة أسوان، والشوارع المحيطة بحديقة درة النيل، اليوم الأحد، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقتها مجموعات نوبية، للمشاركة في "يوم التجمع النوبي"، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى".

وقال محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي في أسوان، إن تجمعهم اليوم بغرض سلمي ولا يهدف إلا إلى توحيد الكيانات النوبية, مضيفًا أنه تم تحديد 3 أماكن اقتصر التجمع عليها.

وأوضح عزمي أنه الأماكن الثلاثة التي اختيرت للتجمع هي ميدان الجزيرة لأبناء النوبة القادمين من مركز نصر النوبة، ومحيط حديقة فريال بكورنيش النيل لأبناء النوبة القادمين من قرى الشلال وغرب سهيل، وجزيرة سهيل ونجع المحطة وجبل تقوق، وميدان المحطة لكافة الأطياف النوبية الأخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • متحف النيل بأسوان يستقبل 4500 زائر خلال العيد (صور)

    أخبار

  • انهيار منزل في أسوان دون خسائر بشرية

    أخبار

  • بالصور.. إقبال على حديقة النباتات في أسوان ثالث أيام العيد

    أخبار

  • غرق شقيقين أثناء استحمامهما بترعة في أسوان

    أخبار

إعلان

2b9fdc6a5b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم