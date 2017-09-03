أمريكا تُعيد للعراق لعبة أثرية امتلكها صدام حسين (صور)
أمريكا تُعيد للعراق لعبة أثرية امتلكها صدام حسين (صور)
06:56 م الأحد 03 سبتمبر 2017
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
القاهرة - مصراوي:
أعلنت السفارة الأميركية في بغداد تسليم قطعة أثرية عراقية مسروقة منذ العام 2003 إلى حكومة العراق.
وقالت السفارة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن اجتماعًا جمع وفد من السفارة الأميركية في بغداد أول من أمس بوكيل وزير الثقافة والسياحة لشؤون الآثار والتراث قيس رشيد، أعلنت خلاله استعادة العراق لعبة شطرنج أثرية كان يملكها صدام حسين، قبل سرقتها في العام 2003، واسترجعها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
فيما أكدت السفارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدة لإعادة القطع الأثرية العراقية المسروقة.
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