الجزائر تكلف الجيش بمهمة مكافحة تهريب المخدرات

قال وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية، إن الجزائر اعتبرت تهريب المخدرات تهديدا للأمن القومى مرتبطا بالتطرف فى المنطقة وكلفت الجيش بمهمة محاربته.

وأضاف لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية "نحن نحارب نوعا جديدا من الإرهاب" مضيفا أن تهريب المخدرات "نشاط إرهابي".

وتشعر الجزائر وهى مصدر رئيسى للطاقة لأوروبا ولها دور هام فى الحرب على المتشددين فى الصحراء الإفريقية بالقلق تجاه الصلة بين التطرف وزيادة وتيرة تهريب المخدرات خصوصا فى منطقة الساحل بشمال أفريقيا.

وقال مصدر أمنى مطلع على نشاط الجماعات المتشددة فى الصحراء بالجزائر، إن مختار بلمختار العضو البارز فى تنظيم القاعدة الذى أعلن المسؤولية عن الهجوم الدموى على منشاة للغاز فى الجزائر فى يناير يوفر الأمن لمهربى المخدرات فى الجزائر مقابل الحصول على أموال.

وقال مسئولون إن وضع المسؤولية على الجيش يرسل إشارة قوية بان الجزائر تأخذ المشكلة على محمل الجد. وكانت محاربة تهريب المخدرات فى السابق مهمة قوات الدرك الوطنى والجمارك ودوريات حرس الحدود.