اليوم الأول للسيسي في الصين.. مشاركة في "بريكس" ولقاء قمة مع بوتين

القاهرة - مصراوي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى مدينة "شيامن" الصينية للمشاركة في اجتماعات قمة دول تجمع "بريكس" حيث كان فى استقباله عدد من كبار المسئولين الصينيين وأعضاء السفارة المصرية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن برنامج عمل الرئيس غداً يشمل المشاركة فى منتدى أعمال "بريكس" الذى سينظم جلسة خاصة عن مصر، سيلقى خلالها كلمة يستعرض فيها، أمام نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من دول تجمع "بريكس" ومختلف أنحاء العالم، التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج النمو الاقتصادى المستدام، وما تتيحه مصر من فرص واعدة للاستثمار من خلال مختلف المشروعات الجارى تنفيذها حالياً.

كما يتضمن برنامج السيسي أيضاً لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك للتباحث بشأن عدد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيحضر الرئيس مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الصينى تكريماً للزعماء المشاركين في اجتماعات القمة، كما سيحضر حفلاً فنياً ستنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة بحضور قادة الدول المشاركة فيها.