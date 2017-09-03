الأمم المتحدة: عدد مسلمي الروهينجا الفارين لبنجلاديش وصل إلى 73 ألفا

نيويوك - (أ ش أ)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد مسلمي الروهينجا الفارين إلى بنجلاديش عبر الحدود مع ميانمار إلى 73 ألف شخص منذ أن بدأ الجيش الميانماري عملية ضد نشطاء إسلاميين قبل أقل من أسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية في بنجلاديش فيفيان تان - وفقا لراديو (بي بي سي): إن المزيد من الفارين لايزالون في طريقهم نحو بنجلاديش.

ومن جانبه.. ناشد نائب مدير منظمة (هيومان رايتس ووتش) للمنطقة الأسيوية فيل روبرتسون زعماء العالم التدخل من أجل إنهاء أعمال العنف في ميانمار.

يشار إلى أن أعمال العنف ضد الروهينجا جاءت بعد التقرير الذي قدمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان والذي طالب فيه حكومة ميانمار بإعطاء المسلمين حقوقهم.

يذكر أن جيش ميانمار يرتكب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل في استخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينجا منذ 25 أغسطس الماضي.​