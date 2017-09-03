الصين: مستويات الإشعاع طبيعية بعد اختبار بيونج يانج لقنبلة هيدروجينية

بكين - (د ب أ)

أفادت وزارة حماية البيئة الصينية بأنه لم يتم رصد مستوى غير عادي من الإشعاع، في المقاطعات الصينية الثلاث المجاورة لكوريا الشمالية، في أعقاب أحدث وأقوى اختبار لقنبلة هيدروجينية تجريه بيونج يانج.

وأوضح القياس، الذي تم باستخدام آلية حديثة للطوارئ لمراقبة مستوى النشاط الإشعاعي، أن مستوى الإشعاع طبيعي في مقاطعات لياونينج وهيلونجيانج وشاندونج ،وعلى طول البحر الأصفر من كوريا الجنوبية.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.