سيارات المستقبل.. 4 ظواهر جديدة في معرض فرانكفورت

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تتجه أنظار جمهور السيارات خلال الأيام المقبلة إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، والتي تستعد لاستقبال نسخة جديدة من معرضها الدولي للسيارات، الذي يبدأ في منتصف الشهر الحالي، وسط ترقب إعلامي وجماهيري واسع؛ نظرًا لما قد يحتويه من إصدارات وتقنيات جديدة.

ويطل المعرض في نسخته لعام 2017 ببعض الأحداث الفريدة، التي تقودها بعض الشركات العالمية المنتجة للسيارات، حيث ضربت موعدًا مع نمط مغاير عن إنتاجها السابق خلال فعاليات المعرض الدولي بألمانيا، فمن المنتظر أن تعلن العديد من الشركات وضع أقدامها في مجالات غير مألوفة لها خلال معرض فرانفكورت الدولي..

ميني الكهربائية

تشتهر شركة "ميني" بإصداراتها المدمجة التي تجمع بين القوة والرفاهية، إلا أنها ستدخل عالم السيارات الكهربائية لأول مرة خلال المعرض الدولي، حيث تنوي الكشف عن مفهوم اختباري جديد يعمل بالكهرباء، وهو ما جاء متأخرًا عن ركب العديد من الشركات العالمية التي باتت تمتلك باعا طويلا في صناعة السيارات الكهربائية.

سيارات المستقبل

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يتحدث العديد من مسؤولي الشركات العالمية بشكل متواصل عن التفكير في سيارات المستقبل، والتي يمكن حصرها في أنظمة القيادة الآلية التي تسعى العديد من الكيانات التقنية العالمية لتطويرها دون جدوى، إلا أن معرض فرانكفورت سيشهد نموذجا لسيارة كهربائية تحوي مبادئ المركبات ذاتية القيادة بشكل فعلي بهيكل خارجي صغير الحجم.

سيارة شيري

تشارك شركة "شيري" الصينية، والمعروفة في بعض الأسواق باسم "إسبيرانزا"، في المعرض الدولي بأولى سياراتها الأوروبية، حيث كشفت خلال مقطع دعائي عن نسخة جديدة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" خلال المعرض الدولي.