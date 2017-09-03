كرواتيا تحسم «مباراة اليومين» وتتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال

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أكمل المنتخب الكرواتي لقائه مع كوسوفو، بعد أن كان توقف أمس بسبب الأمطار في الدقيقة 21 واستكملت اليوم من نفس الدقيقة وبنفس التشكيلتين بحسب قوانين الاتحاد الدولى «فيفا».

وفاز المنتخب الكرواتي بهدف نظيف جاء في الدقيقة 74 ليسجل هدفه الوحيد عبر رأسية دوماجوى فيدا، مدافع دينامو كييف الأوكراني من ركلة حرة نفذها لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده الى 16 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أوكرانيا الفائزة السبت على تركيا 2-صفر، وثلاث عن ايسلندا التي تراجعت الى المركز الثالث بخسارتها السبت أيضًا أمام مضيفتها فنلندا صفر-1