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بريطانيا: اختبار كوريا الشمالية لقنبلة هيدروجينية تهديد غير مقبول

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مصراوي Masrawy

بريطانيا: اختبار لقنبلة هيدروجينية تهديد غير مقبول

06:19 م الأحد 03 سبتمبر 2017

بريطانيا: اختبار كوريا الشمالية لقنبلة هيدروجينية تهديد غير مقبول

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (د ب أ)
أدان كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي و ووزير خارجيتها بوريس جونسون اختبار كوريا الشمالية المزعوم لقنبلة هيدروجينية، حيث وصفته ماي بأنه "تهديد إضافي غير مقبول للمجتمع الدولي".

ونقلت وكالة "برس أسوشيشن" عن جونسون قوله: "لا شك أن هذا عمل استفزازي جديد، وهو متهور، ما يفعلونه هو أنهم يبدون أقرب إلى تطوير قنبلة هيدروجينية ,وإذا تم تركيبها في صاروخ ناجح، فسوف تمثل بما لا يدع مجالا للشك درجة جديدة من التهديد".

وأضاف جونسون أن السياسة البريطانية تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، رغم ذلك.

كانت كوريا الشمالية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد انها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

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