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تجديد حبس حارس عقار ومزارع 15 يومًا بتهمة قتل آخر بحدائق القبة

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس حارس عقار ومزارع 15 يومًا بتهمة قتل آخر بحدائق القبة

06:29 م الأحد 03 سبتمبر 2017

تجديد حبس حارس عقار ومزارع 15 يومًا بتهمة قتل آخر بحدائق القبة

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، اليوم الأحد، تجديد حبس حارس عقار وزوجته ومزارع 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل حارس عقار لبناية مجاورة في حدائق القبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من كشف غموض واقعة مقتل حارس عقار يدعى "أحمد.م" "31 عاما" بشارع سكة الوايلي بدائرة قسم شرطة الحدائق، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار آخر، وذلك بسبب خلافات بينهما، لقيام "حنان.م" زوجة حارس العقار المتهم بإبلاغه بأن المجني عليه تعدى عليها.

وكشفت التحريات أن المتهم "محمود.ن " استعان بأحد أقاربه "نصار.ص"، مزارع، وتوجها لمحل إقامة المجني عليه وتعديا عليه بسكين ومقص حديدي فأوديا بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطهما، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

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