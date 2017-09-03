أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الصناعة: دعوة مصر لـ«البريكس» تؤكد أهميتها الاقتصادية بالعالم

Google+ Print
وزير الصناعة: دعوة مصر لـ«البريكس» تؤكد أهميتها الاقتصادية بالعالم وزير الصناعة: دعوة مصر لـ«البريكس» تؤكد أهميتها الاقتصادية بالعالم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن «الاستثمارات الصينية في متواضعة، ونحن نعمل على زيادة الاستثمارات بين البلدين».

أضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، من بكين، أن «مصر ثاني أكبر دولة اقتصادية بالشرق الأوسط، ومستوى النمو لدينا جيد».

شاهد أيضا

أوضح أنه سيكون هناك اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركة البلدين بقمة البريكس الاقتصادية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تزايدت بالفترة الماضية ونسعى لتعزيز التعاون.

أشار وزير التجارة والصناعة، أن دعوة مصر لهذا التجمع تشير إلى أن مصر لها أهمية اقتصادية بالعالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "