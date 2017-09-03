وزير الصناعة: دعوة مصر لـ«البريكس» تؤكد أهميتها الاقتصادية بالعالم

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قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن «الاستثمارات الصينية في مصر متواضعة، ونحن نعمل على زيادة الاستثمارات بين البلدين».

أضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، من بكين، أن «مصر ثاني أكبر دولة اقتصادية بالشرق الأوسط، ومستوى النمو لدينا جيد».

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أوضح أنه سيكون هناك اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركة البلدين بقمة البريكس الاقتصادية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى روسيا تزايدت بالفترة الماضية ونسعى لتعزيز التعاون.

أشار وزير التجارة والصناعة، أن دعوة مصر لهذا التجمع تشير إلى أن مصر لها أهمية اقتصادية بالعالم.