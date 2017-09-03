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متحف النيل بأسوان يستقبل 4 آلاف زائر خلال العيد (صور)

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استقبل متحف النيل بأسوان، أعدادًا كبيرة من الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة، حيث بلغت حتى الآن 4 آلاف زائر.

وقال المهندس هشام فرغلى مدير عام المتحف، إنه من المتوقع أن يستقبل المتحف المزيد من الزائرين خلال الفترة المسائية لليوم الثالث للعيد وأيضًا رابع أيام العيد.

وأشار فرغلى إلى أن المتحف يعد تحفة حضارية جديدة أضيفت إلى الخريطة السياحية للمحافظة، حيث يقع على مساحة 15 فدانًا، ويعد حلقة جديدة للوصل والتواصل بين ودول حوض النيل، مضيفًا أن الهدف من إنشائه هو تخليد تاريخ النيل بداية من رحلته من دول المنبع وإلى المصب في عمل متحفى يجمع دول حوض النيل.

وأوضح فرغلى، أن المتحف يضم ماكيتات ومجسمات للمنشات المقامة على نهر النيل فى مصر وأهمها مجسم للسد العالى وخزان أسوان، كما يضم جزء مجسم لسحارة (سرابيوم) التى تمر أسفل قناة السويس الجديدة، والتى تهدف إلى رى العديد من مساحات الأراضى بمنطقة القناة، فضلا عن أنه يضم مجسم لعدد من غابات النيل فى أحد أركان المتحف مطعمه بعدد من الحيونات التى تعيش على ضفتى النهر.

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