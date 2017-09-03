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داعش يتراجع على وقع غارات لسلاح الجو الليبي شرق سرت

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مصراوي Masrawy

داعش يتراجع على وقع غارات لسلاح الجو الليبي شرق سرت

06:15 م الأحد 03 سبتمبر 2017

داعش يتراجع على وقع غارات لسلاح الجو الليبي شرق سرت

داعش

سرت(ليبيا) - (د ب أ)
قالت مصادر مطلعة إن تنظيم داعش إنسحب من المناطق التي دخلها بعد منتصف الليلة البارحة شرقي سرت شرقي ليبيا.

وأضافت المصادر،التي لم يتم تسميتها، أن التنظيم انسحب بعد عدة ضربات وجهها سلاح الجو للجيش الليبي التابع لمجلس النواب الليبي ، تزامنا مع دخول وحدات الاستطلاع إلى منطقة أم القنديل،بحسب موقع"بوابة أفريقيا " .

وذكرت المصادر أن المنطقة التي دخلتها داعش كانت في نطاق سيطرة قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، ولم تكن تحت سيطرة قوات الجيش.

وكان التنظيم الإرهابي قد قام بنشر نقاط استيقاف في منطقة أم الخنافس، ووصل حتى منطقة أم القنديل.

كان فائز السراج،رئيس حكومة الوفاق ، قد اعلن في شهر ديسمبر الماضي تمكن قوات البيان المصرصوص من تطهير سرت من داعش.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني ،وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته

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