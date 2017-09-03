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الصين وروسيا يؤكدان الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

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مصراوي Masrawy

الصين وروسيا يؤكدان الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

06:13 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الصين وروسيا يؤكدان الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

برلين - (د ب أ)
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية "شينخوا"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا على "للتعامل بشكل مناسب" مع التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وأكد الزعيمان التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ،والحاجة للعمل سويا من أجل التعامل مع الأعمال التصعيدية لبيونج يانج.

جاء ذلك في كلمة لبوتين وشي جين بينج في قمة دول "بريكس" السنوية التي تشمل أيضا قادة البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

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