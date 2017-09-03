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حريق يلتهم حظيرة ماشية في الوادي الجديد (صور)

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مصراوي Masrawy

حريق يلتهم حظيرة ماشية في الوادي الجديد (صور)

06:17 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:
اندلع حريق، اليوم الأحد، بإحدى حظائر الماشية في قرية صنعاء التابعة لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء عبد الرحمن شحاتة، بلاغًا من إدارة النجدة بالحريق، وما نتج عنه من تفحم محتويات الحظيرة، ونفوق رأسين ماشية.

جرى الدفع بسيارات للحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمساكن المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.

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