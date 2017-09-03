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المرصد : قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من 60% في مدينة الرقة

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مصراوي Masrawy

المرصد : قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من 60% في مدينة الرقة

05:46 م الأحد 03 سبتمبر 2017

المرصد : قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من 60% في مدينة الرقة

قوات سوريا الديمقراطية

لندن - (أ ش أ)

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على 62.3% من مدينة الرقة السورية.

وقال عبدالرحمن - في اتصال هاتفي مع قناة (العربية الحدث) اليوم الأحد "إن الأحياء التي لاتزال تشهد اشتباكات بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية في القسم الشمالي الشرقي من مدينة الرقة هي الروضة الرميلة وحي السكنة والمرور وسط مدينة الرقة .. وأطراف حي المنصور باتجاه حي الأمين بمركز المدينة ..وفي القسم الغربي من مدينة الرقة حي البرين حي النهضة وحي الدرعية" .

وأضاف المرصد : إن الأحياء التي لاتزال تحت سيطرة تنظيم داعش هي الأندلس ، التوسعيه ، شمال سكة القطار، حي الحرية ، حي تشرين في القسم الشمالي من مدينة الرقة .

وكان المرصد قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 120 مسلحا من تنظيم داعش و35 من قوات النظام السوري في معارك قرية عقيربات بريف حماة الشمالي.​

هذا المحتوى من

Asha

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