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متحف النيل بأسوان يستقبل 4500 زائر خلال العيد (صور)

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مصراوي Masrawy

متحف النيل بأسوان يستقبل 4500 زائر خلال العيد (صور)

05:46 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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العيد في السويس.. إقبال محدود على المتنزهات و373 طن مخلفات

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العيد في السويس.. إقبال محدود على المتنزهات و373 طن مخلفات

أسوان - إيهاب عمران:
شهد متحف النيل إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك, إذ وصل عدد زائريه إلى أربعة آلاف و500 شخص.

وأوضح المهندس هشام فرغلي، مدير عام متحف النيل بأسوان، أن عدد زوار المتحف خلال اليوم الأول للعيد بلغ 700 زائر، و1800 زائر خلال اليوم الثاني، و2000 خلال اليوم الثالث، مضيفًا أنه من المعتاد أن يكون الإقبال ضعيفًا خلال أول أيام العيد نظرًا لحرص الأهالي على تخصيصه لذبح الأضاحي والزيارات الأسرية.

وأضاف فرغلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتحف ينظم حفلات يومية من الساعة السابعة مساءً وإلى الواحدة صباحًا، إلى جانب الحفلات الخاصة بالأطفال، مشيرًا إلى أن الأعداد الكبيرة التي تتوافد على المتحف تثبت مدى اهتمام الأهالي بالسياحة الثقافية وحرصهم على التعرف على مقتنيات دول حوض النيل بالرغم من أن السياحة الترفيهية في الأغلب هي المفضلة خلال الأعياد والمناسبات.​

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