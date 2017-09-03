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نائبة: جمع توقيعات لإسقاط عضوية عبد الرحيم علي

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مصراوي Masrawy

نائبة: جمع توقيعات لإسقاط عضوية عبد الرحيم علي

05:50 م الأحد 03 سبتمبر 2017

نائبة: جمع توقيعات لإسقاط عضوية عبد الرحيم علي

النائب عبد الرحيم علي

كتب - أحمد علي:

صرحت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، أنه تم إعداد مذكرة من جانب النواب تطالب بتحويل النائب عبد الرحيم علي إلى لجنة القيم؛ تمهيدا لإسقاط عضويته.

وقالت سالم، في بيان اليوم الأحد، إن "النائب عبد الرحيم علي أخطأ وخانه ذكاؤه السياسي عندما سخر جريدته للتهكم على زملائه بالمجلس، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر تعاطف البعض معه، كما خسر معركته قبل أن تبدأ، فالنقد البناء أمر مشروع ومقبول كأحد مقومات الإصلاح ولكن التهكم والتجريح والسخرية والمساس بكرامة زملائه والكيان الذي ينتمي إليه هي بالتأكيد سقطة سياسية لن نغفرها له".

وأضافت: النائب ارتكب مخالفة لائحية بما اقترفته الجريدة التي يمتلكها من إهانات للنواب خلال ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، وأردفت: ليس من اللائق أن يتم تناول تصريحات النواب بشكل من السخرية، ونحن نعتبر النائب عبد الرحيم على مسئول مسئولية كاملة عن ذلك، باعتباره رئيس مجلس إدارة الجريدة والموقع.

وتابعت زينب سالم موجهة حديثها لعبد الرحيم: "لو مش عاجبك البرلمان وأداء النواب قاعد بينا ليه، تقدم بالاستقالة وسنقبلها فورا".

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مصراوي Masrawy

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