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رامى عاشور يفوز ببطولة الصين للإسكواش

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رامى عاشور يفوز ببطولة الصين للإسكواش رامى عاشور يفوز ببطولة الصين للإسكواش

التحرير

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توج رامي عاشور، لاعب الوطني للاسكواش، بلقب بطولة العالم المقامة في الصين المفتوحة عقب تغلبه على مواطنه علي فرج بنتيجة 3 /1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

ونجح النجم المصري في مواصلة التربع على عرش العالم في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها خلال السنوات الماضية.

وتعد بطولة الصين الدولية واحدة من أهم بطولات العالم كونها مصنفة ضمن  أكبر7 بطولات في العالم.

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كانت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميًا قد حققت لقب السيدات بعد الفوز على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط دون رد.
 

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التحرير

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