رامى عاشور يفوز ببطولة الصين للإسكواش

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توج رامي عاشور، لاعب المنتخب الوطني للاسكواش، بلقب بطولة العالم المقامة في الصين المفتوحة عقب تغلبه على مواطنه علي فرج بنتيجة 3 /1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

ونجح النجم المصري في مواصلة التربع على عرش العالم في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها خلال السنوات الماضية.

وتعد بطولة الصين الدولية واحدة من أهم بطولات العالم كونها مصنفة ضمن أكبر7 بطولات في العالم.

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