مجلس المصري يحفز اللاعبين بمكافآت إضافية قبل انطلاق الدوري

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رصد مجلس إدارة النادي المصري مكافأت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك في حالة تحقيق الفريق 4 انتصارات متتالية ببطولة الدوري العام .

وتأتي هذة المكافأت بخلاف المكافأة المالية لكل مباراة المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بالفريق.

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وقد اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بأن تكون هناك مكافآت أخرى للاعبين في حالة الانتصارات المتتالية من أجل تشجيعهم على المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

يذكر أن المصري أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، وكذلك صعد لنهائي بطولة كأس مصر لكنه خسر من الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي.