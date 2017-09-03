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«مارسيلو» يتلقى عرضًا للرحيل عن الأهلي

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«مارسيلو» يتلقى عرضًا للرحيل عن الأهلي «مارسيلو» يتلقى عرضًا للرحيل عن الأهلي

التحرير

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تلقى حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا من أحد مسئولي نادي الإسماعيلي، لاستطلاع رأيه في الانضمام للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواصل أحد مسؤولي الدراويش مع «مارسيلو» قبل غلق باب القيد الصيفي الجاري، وتلقى اللاعب وعدًا بالمشاركة أساسيًا.

وينتظر مسئولي النادي الإسماعيلي رد الظهير الأيسر للأهلي ، خلال الأيام القليلة المُقبلة قبل إغلاق باب القيد المقرر له مساء 7 سبتمبر الجاري.

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جدير بالذكر أن الدراويش يمتلك كلًا من بهاء مجدي ومحمد عادل جمعة في مركز الظهير الأيسر، وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر في تدعيم المركز. 

 

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التحرير

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