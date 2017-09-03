بسنت فهمي: الإصلاحات جعلت مصر محط أنظار العالم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والتشريعية التي قامت بها مصر مؤخرًا، جعلتها محط أنظار العالم، مشدّدةً على أن مصر مليئة بالثروات، فضلًا عن موقعها شديد التميز.

أضافت فهمي، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «مصر بعد الإصلاحات أصبحت دولة هامة للغاية بالنسبة للعالم أجمع، لذلك تسعى دول البريكس للاستفادة من السوق المصري والاستثمار فيه، ولذا حرص الرئيس على المشاركة».

شاهد أيضا

تابعت أن العالم أصبح كتلة اقتصادية واحدة، لافتةً إلى أن مناقشة مواضيع التغير المناخي، والإرهاب، يُعضد من نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.