أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بسنت فهمي: الإصلاحات جعلت مصر محط أنظار العالم

Google+ Print
بسنت فهمي: الإصلاحات جعلت مصر محط أنظار العالم بسنت فهمي: الإصلاحات جعلت مصر محط أنظار العالم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والتشريعية التي قامت بها مؤخرًا، جعلتها محط أنظار العالم، مشدّدةً على أن مصر مليئة بالثروات، فضلًا عن موقعها شديد التميز.

أضافت فهمي، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «مصر بعد الإصلاحات أصبحت دولة هامة للغاية بالنسبة للعالم أجمع، لذلك تسعى دول البريكس للاستفادة من السوق المصري والاستثمار فيه، ولذا حرص الرئيس على المشاركة».

شاهد أيضا

تابعت أن العالم أصبح كتلة اقتصادية واحدة، لافتةً إلى أن مناقشة مواضيع التغير المناخي، والإرهاب، يُعضد من نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "