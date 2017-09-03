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القوات العراقية والبيشمركة تحاصر 100 من مسلحي داعش في تلعفر

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية والبيشمركة تحاصر 100 من مسلحي داعش في تلعفر

05:24 م الأحد 03 سبتمبر 2017

القوات العراقية والبيشمركة تحاصر 100 من مسلحي داعش في تلعفر

الجيش العراقي

بغداد - (أ ش أ)

أعلن المسؤول في قوات البيشمركة كامل هركي اليوم /الأحد/ أن هناك أكثر من 220 مسلحا من تنظيم (داعش) الإرهابي متواجدون في قرية (قصبة الراعي) بمحور العياضية شمال غرب قضاء تلعفر.

وقال هركي - في تصريحات لراديو (سوا) الأمريكي اليوم - "إن القوات العراقية وقوات البيشمركة تحاصر أكثر من 100 مسلح من تنظيم (داعش) الفارين من معارك العياضية، بعد أن تجمعوا في قرية (قصبة الراعي)".

وأشار إلى أن قوات البيشمركة تراقب الوضع في القرية وتقتل أى مسلح يحاول الخروج منها، موضحا أن القوات تمكنت حتى الآن من القضاء على 13 مسلحا من التنظيم الإرهابي.

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