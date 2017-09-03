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اليابان تطالب بتدخل دولي عقب اختبار كوريا الشمالية النووي

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مصراوي Masrawy

اليابان تطالب بتدخل دولي عقب اختبار النووي

05:22 م الأحد 03 سبتمبر 2017

اليابان تطالب بتدخل دولي عقب اختبار كوريا الشمالية النووي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - (أ ش أ)

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي الياباني اليوم الأحد عقب إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة ، المجتمع الدولي بإظهار إرادة قوية لحماية السلم العالمي.

وقال آبي - حسبما نقلت عنه وكالة أنباء كيودو اليابانية - : "سواء أكان بإمكاننا وقف أفعال كوريا الشمالية التي تهدد السلم العالمي أم لا ، فهذا يتوقف على تنسيق ووحدة المجتمع الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني ، خلال اجتماع ثان لمجلس الأمن القومي بمكتبه ، : "نحن نتخذ أفعالا صارمة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين وروسيا وباقي المجتمع الدولي".

وفي السياق ذاته..أدان وزير الخارجية الياباني تارو كونو اختبار كوريا الشمالية الصاروخي باعتباره مؤشرا آخر على اعتزام بيونج يانج الدخول في صدام مع دول أخرى..قائلا : "إن بلاده انتقدت بيونج يانج مستخدمة أشد المصطلحات في احتجاجاتها".

وخلال اجتماع عقده كونو مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليابان ويليام هاجرتي..قال هاجرتي إن أي أفعال تقوم بها كوريا الشمالية لن تمنع التزام واشنطن الأمني والعسكري تجاه اليابان والمنطقة بأسرها.

وقال وشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني : إن فرض القيود على تجارة كوريا الشمالية فيما يخص النفط الخام والمنتجات النفطية هو واحد من الاختيارات التي يمكن أن تلجأ إليها اليابان إلا أنه سيتطلب موافقة الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي اللذين تربطهما علاقات اقتصادية مع بيونج يانج.

وعقب إعلان كوريا الشمالية اختبار قنبلة هيدروجينية..اتفق شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد خلال اتصال هاتفي جرى بينهما على ممارسة الضغط على بيونج يانج وإجبارها على تغيير سياستها.

هذا المحتوى من

Asha

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