الجيش اليمني يعلن مقتل 5 خبراء ألغام حوثيين شمال غربي البلاد

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، عصر اليوم الأحد، مقتل خمسة خبراء ألغام يتبعون جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة حجة، المحاذية للحدود السعودية، شمال غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي, أن خمسة من خبراء زراعة الألغام بمليشيات الانقلاب( مسلحو الحوثي وقوات صالح ) قتلوا بقصف للجيش الوطني خلال زراعتهم للألغام قبالة سواحل مدينة ميدي بمحافظة حجة.

وأضاف البيان، الذي نشره المركز على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن" هؤلاء الخمسة قتلوا مساء أمس السبت عندما كانوا في زورق بحري حاول التسلل إلى مناطق بحرية خاضعة لسيطرة قوات التشكيل البحري التابعة للجيش الوطني ( الموالي لهادي) على سواحل البحر الأحمر غربي البلاد".

وأوضح البيان أن" القوات البحرية رصدت تحركات الزورق وهو يقترب من إحدى الجزر في البحر التي تتواجد فيها قوات بحرية تابعة لقوات الجيش الوطني، وتمكنت من تدمير الزورق بصاروخ 21 بحر بحر".

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل إضافية حول العملية.ولم تطرق الإعلام الحوثي إلى هذه الواقعة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية لهادي أنها سيطرت على عدة مواقع عسكرية في مدينة ميدي، بعد مواجهات عنيفة خاضتها ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح، مخلفة قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ حوالي عامين ونصف، تشهد عدة جبهات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، مواجهات عنيفة، بين قوات هادي المسنودة بقوات التحالف العربي، من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وقرابة مليوني نازح، حسب تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة.