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ترامب يجري مشاورات مع فريقه الأمني حول كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

يجري مشاورات مع فريقه الأمني حول

05:17 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ترامب يجري مشاورات مع فريقه الأمني حول كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)
أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الرئيس سيعقد اجتماعا اليوم مع فريقه الأمني لإجراء مشاورات حول التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وأضافت ساندرز أن هذا التطور تجري مراقبته بعناية.

كان ترامب وصف كوريا الشمالية، في وقت سابق على تويتر، بأنها دولة مارقة تمثل تهديدا للولايات المتحدة ولا تجدي معها " لغة الاسترضاء".

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