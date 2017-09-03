ترامب يجري مشاورات مع فريقه الأمني حول كوريا الشمالية
ترامب يجري مشاورات مع فريقه الأمني حول كوريا الشمالية
05:17 م الأحد 03 سبتمبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الرئيس سيعقد اجتماعا اليوم مع فريقه الأمني لإجراء مشاورات حول التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.
وأضافت ساندرز أن هذا التطور تجري مراقبته بعناية.
كان ترامب وصف كوريا الشمالية، في وقت سابق على تويتر، بأنها دولة مارقة تمثل تهديدا للولايات المتحدة ولا تجدي معها " لغة الاسترضاء".
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