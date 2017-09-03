"دعم مصر": مشاركة السيسي في "البريكس" رسالة للعالم بمكانة مصر الدولية

كتبت - مروة شوقي:

أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة دول بريكس التي بدأت أعمالها اليوم بالصين، بمثابة رسالة للمجتمع الدولي بأهمية الدور الرائد والمحوري الذي تلعبه مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، في بيان اليوم الأحد، أن تجمع دول بريكس والذي يضم في عضويته الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل يعتبر واحدًا من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية، حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50% من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما تسهم بنحو ٢٢% من إجمالى الناتج العالمي باحتياطي نقدي يفوق ٤ تريليونات دولار، ويعد من أكبر التجمعات السكانية في العالم، إذ يشكل سكانه أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم، فضلا عن الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية.

وأكد "حسب الله" أن الرئيس السيسي اعطى اهتماما كبيرا للعلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث تم التوقيع على اتفاقية “الشراكة الإستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة سوف يعطى دفعة قوية للعلاقات بين مصر ودول تجمع البريكس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.