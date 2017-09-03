ألمانيا: مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "مهزلة"

جوسلار (ألمانيا) - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اعتزامه العمل على دفع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على حكومة أنقرة وذلك في أعقاب القبض على مواطنين ألمانيين آخرين في تركيا.

وقال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد في مدينة جوسلار إن ألمانيا شددت تحذيرات السفر إلى تركيا وخفضت المساعدات الاقتصادية لها "وسنتحدث مع دول أخرى في أوروبا من أجل أن تفعل نفس الشيء".

ووصف الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنها تعتبر "مهزلة على نطاق واسع"، معلنا انضمامه إلى المطالبين بقطع هذه المفاوضات.

وحمَّلَ جابريل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية عن العزلة بين ألمانيا وتركيا وقال إن اردوغان "يحاول أن يعطي مواطنيه انطباعا بأننا كألمان وأوروبيين ننأى بأنفسنا عن تركيا، وفي الحقيقة فإنه هو الذي يبعد تركيا بسرعة محمومة عن أوروبا".

واتهم جابريل، الرئيس التركي بأنه "يسعى إلى التغطية على صراعاته السياسية الداخلية، وذلك من خلال البحث عن عدو خارجي، وهذا العدو هو نحن، أوروبا وخاصة الألمان".

تجدر الإشارة إلى أن كلا من حزب اليسار والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، طالبا بقطع مفاوضات الانضمام مع تركيا وذلك في أعقاب القبض على اثنين آخرين من المواطنين الألمان في منتجع انطاليا، إلا أن هذه الخطوة تتطلب قرارا يصدر بالإجماع من الاتحاد الأوروبي.