الرئيس السيسي يصل إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة "بريكس"

شيامين - (أ ش أ):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة مجموعة (بريكس) التي تعقد خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من سبتمبر الجاري.

وسوف يجري الرئيس السيسي على هامش القمة مباحثات ثنائية مع الزعماء المشاركين من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتركز مصر في اجتماعات شيامن على عدد من القضايا المهمة من بينها تفعيل التعاون بين دول الجنوب وخاصة التعاون بين دول مجموعة بريكس والاقتصاديات الناشئة الأخرى ومن بينها مصر وخاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وسبل تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة الانمائية عام 2030، وتفعيل التعاون بين مصر كممثل للدول العربية في المؤتمر وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين في إطار (مبادرة الحزام والطريق) من أجل إقامة نظام أكثر عدالة وتمثيلا للدول النامية في المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

ويضم تجمع بريكس – الذي يتخذ من مدينة شنغهاى الصينية مقرا له - كلا من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا ، ويشكل قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ إجمالي عدد سكانه نحو 8ر2 مليار مليار نسمة / أكثر من 40 % من سكان العالم / ويمتلك نحو 22.52% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40 % من حجم إنتاج الطاقة العالمي، و 16.1% من حجم التبادل التجاري العالمي، كما يستأثر بنصف الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية والذهب، ويستحوذ على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي، و24ر13 % من قوة التصويت لدى البنك الدولي، و91ر14 % من حصص صندوق النقد الدولي.