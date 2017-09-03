أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس السيسي يصل إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة "بريكس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس يصل إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة "بريكس"

05:01 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شيامين - (أ ش أ):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة مجموعة (بريكس) التي تعقد خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من سبتمبر الجاري.

وسوف يجري الرئيس السيسي على هامش القمة مباحثات ثنائية مع الزعماء المشاركين من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتركز في اجتماعات شيامن على عدد من القضايا المهمة من بينها تفعيل التعاون بين دول الجنوب وخاصة التعاون بين دول مجموعة بريكس والاقتصاديات الناشئة الأخرى ومن بينها مصر وخاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وسبل تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة الانمائية عام 2030، وتفعيل التعاون بين مصر كممثل للدول العربية في المؤتمر وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين في إطار (مبادرة الحزام والطريق) من أجل إقامة نظام أكثر عدالة وتمثيلا للدول النامية في المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

ويضم تجمع بريكس – الذي يتخذ من مدينة شنغهاى الصينية مقرا له - كلا من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا ، ويشكل قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ إجمالي عدد سكانه نحو 8ر2 مليار مليار نسمة / أكثر من 40 % من سكان العالم / ويمتلك نحو 22.52% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40 % من حجم إنتاج الطاقة العالمي، و 16.1% من حجم التبادل التجاري العالمي، كما يستأثر بنصف الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية والذهب، ويستحوذ على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي، و24ر13 % من قوة التصويت لدى البنك الدولي، و91ر14 % من حصص صندوق النقد الدولي.

هذا المحتوى من

c4bed43a43.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلمانى: مشاركة مصر في قمة "بريكس" نجاح للرئيس السيسي

    أخبار

  • وزير سابق : مشاركة مصر في قمة "بريكس" فرصة لجذب المستثمرين

    أخبار

  • بوتين يصل إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة بريكس

    أخبار

  • .. نشاط الرئيس السيسي خلال 7 أيام

    أخبار

إعلان

6bb5998dd3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |