الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى

كتبت - نسمة فرج:

قال أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن المنطقة شهدت إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى لثالث أيام عيد الأضحى، حيث بلغ عدد الزائرين 14 ألف زائر.

وأضاف محي الدين في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 12 ألفاً من المصريين حرصوا على الاحتفال بالعيد بالأهرامات، كما تواجد نحو 2000 سائحاً أجنبىاً.

واستقبلت الأهرامات، أمس السبت، ما يقرب من 14 ألف زائر مصري وأجنبي. ​