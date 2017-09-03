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رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج بخير.. وعودة أول فوج الخميس المقبل

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مصراوي Masrawy

رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج بخير.. وعودة أول فوج الخميس المقبل

04:22 م الأحد 03 سبتمبر 2017

رئيس بعثة الحج: جميع الحجاج بخير.. وعودة أول فوج الخميس المقبل

القاهرة - (أ ش أ):

قال اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، إن جميع الحجاج المصريين بخير وعلى ما يرام ولا يوجد أي حالات مسجلة لمفقودين، مضيفًا أن أول فوج سيعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم نقل الحجاج، غدًا الإثنين، عقب صلاة الظهر بعد انتهاء أيام التشريق ورميهم الجمرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وذلك من خلال حافلاتهم التي تنقلهم بنظام الرد الواحد (أي من مكة إلى عرفات والمزدلفة ثم منى).

وأوضح أن الفوج الذي جاء إلى المدينة المنورة سيعود إلى القاهرة عبر مطار جدة بمكة المكرمة فيما سيعود الفوج الذي جاء إلى مطار جدة بمكة عبر المدينة المنورة.

وأشار لطفي إلى أن كل رؤساء البعثات في حالة استنفار دائم وهناك استعدادات كبيرة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتذليل أي عقبات تواجههم وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

وذكر أنه فور انتهاء موسم الحج سيتم تقييم التعاقدات الخاصة بشركات النقل والمياه والفنادق لمعرفه مدى الالتزام بالتعاقدات، وقال أنه حتى الآن التزمت كافة الشركات باتفاقاتها مع البعثة المصرية.

ووجه اللواء عمرو لطفي خالص الشكر للسلطات بما قدمته من تسهيلات وتيسيرات والذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح خطط التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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