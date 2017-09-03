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الداخلية تكشف تفاصيل مذبحة ليلة العيد في البحيرة

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل مذبحة ليلة العيد في البحيرة

04:30 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الداخلية تكشف تفاصيل مذبحة ليلة العيد في البحيرة

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تفاصيل نجاح فريق بحث جنائي مشترك بين قطاع الأمن العام وأمن البحيرة في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل عامل زراعي وزوجته وابنيهما داخل مسكنهما بمركز كفر الدوار؛ بغرض السرقة.

أشارت الداخلية -في بيان لها- إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "الصافي م."، 43 سنة، سمسار ماشية، له معلومات جنائية، حيث توجه لمنزل المجنى عليهم -ليلة العيد- وتسلل عن طريق السور الخارجي، وأثناء تواجده بغرفة النوم شعرت الزوجة به فتعدى عليها بسكين، وأودى بحياتها.

وعقب ذلك، حضر باقي المجني عليهم من الخارج تباعا، فتعدى عليهم بالسكين، واستولى على مبلغ 17 ألف جنيه.

تم استهدف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها، أسفرت الجهود عن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والسكين المستخدم في الواقعة والملابس التي كان يرتديها ملطخة بدماء الضحايا.

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