تحريات الأمن: المتهم بقتل "أسرة كفر الدوار" كان محاصرا بالديون

البحيرة – أحمد نصرة:

أظهرت تحريات مباحث البحيرة، أن سفاح كفر الدوار، المتهم بذبح أسرة من 4 أفراد بمنزلهم ليلة العيد، والذي يعمل كسمسار مواشي كان يمر بضائقة مالية شديدة، ومطاردات من بعض الأهالي بعدما استلم منهم أموال لشراء الأضاحي وأنفقها في غير غرضها.

وأوضحت التحريات، أن المتهم خطط لسرقة المجني عليه، لفك ضائقته المالية وسداد ديونه، بعد معرفته بوجود أموال لديه بالمنزل خاصة ببيع بعض الماشية.

وأدت جهود قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل "عامل زراعي وزوجته وابنيهما" بمسكنهما الكائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار إثر ذبحهم. وتوصل الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"أ. م. ع"، 43 عامًا، يعمل سمسار ماشية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار "له معلومات جنائية مسجلة".

وأفاد فريق البحث أن المتهم توجه لمنزل المجني عليهم وتسلل عن طريق السور الخارجي، وأثناء تواجده بغرفة النوم شعرت الزوجة به فاعتدى عليها بسكين وأودى بحياتها وعقب ذلك حضر باقي المجني عليهم من الخارج تباعاً فاعتدى عليهم بالسكين حتى قتلهم جميعًا، واستولى على مبلغ مالي قدره "17 ألف جنيه".

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها وضبطه، وأفادت الشرطة أنها بمواجهتها للمتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه.

واكتشف الحادث عصر يوم الجريمة، عندما قدم أحد أقارب زوجة المجني عليه، لتقديم التهنئة بالعيد، وظل يطرق باب المنزل لفترة طويلة، ولم يرد عليه أحد، وشعر عندها بالقلق عليهم، بعدما أخبره جيرانهم بأنهم لم يروا أحد منهم طوال يوم العيد، فعاود الاتصال بهم على الهواتف المحمولة و لم يرد أحد، فقفز من أعلى سور المنزل الخارجي، ليكتشف الكارثة ويعثر عليهم مذبوحين.

وصرحت نيابة مركز كفر الدوار بالبحيرة، بدفن الضحايا، أمس السبت، عقب تشريح الجثث بمعرفة الطبيب الشرعي، كما فرضت قوات أمن البحيرة، طوقًا أمنيًا وتشديدات مكثفة حول المنزل.