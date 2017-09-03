أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمرو خالد يرد على السخرية من دعاء «اللهم ارض عن متابعي صفحتي»

Google+ Print
عمرو خالد يرد على السخرية من دعاء «اللهم ارض عن متابعي صفحتي» عمرو خالد يرد على السخرية من دعاء «اللهم ارض عن متابعي صفحتي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رد الداعية الإسلامي عمرو خالد، على السخرية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع أمام الكعبة، وخصص فيه الدعاء لمتابعي صفحته.

وردَّ الداعية من خلال بوست على صفحته عبر مواقع التواصل، قائلاً: «ساءني وأنا في الحج ما تم تداوله على عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجتزأ من سياقه بغرض إثارة الجدل حولي، وهو في الحقيقة لا يعدو محاولة متكررة، بعد أن زعم البعض أنني اختصيت متابعي صفحتي على موقع فيسبوك بالدعاء لهم بأن يكونوا من أهل الجنة، وإظهار الأمر على أنه استثناء لهم دون المسلمين، في حين أنني دعوت لعامة المسلمين بأن يرزقهم الله الجنة، كما هو واضح من الفيديو الكامل».

شاهد أيضا

وأضاف: «لكن ذلك لم يظهر في مقطع الفيديو المجتزأ لغرض في نفس من تداوله على هذا النحو بهدف الإثارة والتجني على شخصي الضعيف، وهذا على غير الحقيقة، وإنني إذ أبرأ إلى الله من ذلك، فإنه يسعدني أن ألبي طلبات متابعي بالدعاء لهم عسى أن يتقبل الله دعائي، وأدعو الله من هذه البقعة الطاهرة لكل متربص ومتصيد بالهداية وينشغل بأمري لما ينفع المسلمين والإسلام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

شادي محمد لوزير الرياضة: كلام الكواليس غير التليفزيون ليه؟ (فيديو)

شادي محمد لوزير الرياضة: كلام الكواليس غير التليفزيون ليه؟ (فيديو)