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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

التحرير

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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد ايهاب عبد الله مدير شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة كوبري القصاصين بطريق الإسماعيلية الزقازيق.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في الحادث، تم نقل المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام ونقل المصابين لتلقي العلاج.

حرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة للتحقيق في ملابسات الواقعة .

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التحرير

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