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سفير بريطانيا: ضخ استثمارات في الإنتاج الصناعي لأول مرة بمصر

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سفير بريطانيا: ضخ استثمارات في الإنتاج الصناعي لأول مرة بمصر سفير بريطانيا: ضخ استثمارات في الإنتاج الصناعي لأول مرة بمصر

التحرير

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يزور وفد تجاري بريطاني رفيع المستوي، برئاسة المبعوث التجاري البريطاني، دونالد سون، القاهرة، الشهر الجاري، لبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، إن البعثة التجارية ستضم فى عضويتها مسئولي عدد من الشركات الكبرى، التي تركز على البنية التحتية في منطقة قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، والقاهرة.

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وأضاف كاسن، في تصريح له، اليوم الأحد، أن من بين هذه الشركات من تستثمر في لأول مرة، مثل "روك هوبا"، موضحا أن الشركات البريطانية ستتحرك لتستثمر للمرة الأولى في مصر، في مجال الإنتاج الصناعي للتصنيع والتصدير من خلال اتفاقات جديدة يتم التوصل إليها.

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التحرير

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