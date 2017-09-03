علاء والي: مشاركة الرئيس فى قمة «بريكس» تؤكد نجاح الاصلاح الاقتصادى المصرى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للصين صباح اليوم ومشاركة سيادته فى القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة «بريكس» هامة للغاية، وتأتى ضمن السياسة الخارجية الناجحة، والذى استطاع الرئيس من خلالها أن يُعيد لمصر مكانتها ودورها المحورى اقتصادياً وسياسياً على المستوى الدولى، لافتًا إلى أن الزيارة سيكون لها مردود إيجابى في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون والشراكة الاقتصادية.

وأضاف والي، فى تصريح له اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تؤكد مدى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى وتروج له لجذب المستثمرين، خاصة مع تحرير سعر الصرف وايضًا مشجعة ومحفزة للصادرات وجذب الأموال، ومن ثم تحتاج مصر إلى الترويج بصورة أكبر لإنشاء القواعد الصناعية الجديدة والتحدى الحقيقى لجذب العملاق الصينى لما له من مستقبل واعد، إلى جانب الأهمية الكبرى لمجموعة «بريكس» التى تضم دول لها ثقلها وهى « الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا» والتى تسهم بنحو 50 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن هذه الزيارة ستحمل بعض الرسائل التى من بينها حرص مصر على فتح قنوات اتصال مع دول بريكس تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخدم الاقتصاد المصرى في المستقبل ونجاحها في سياستها الخارجية، واستعادة دورها الفاعل في المنطقة، بالإضافة إلى حرص مصر على تبنى سياسة خارجية ثابتة تقوم على التعاون والتضامن مع دول العالم وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.