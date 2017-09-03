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متحدث المترو: 26 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول

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متحدث المترو: 26 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول متحدث المترو: 26 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول

التحرير

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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن تكلفة خطة تطوير الخط الأول «المرج - حلوان»، تصل إلى 26 مليار جنيه، إذ أن الخط يعمل منذ 1987.

وأضاف عبد الهادي، خلال تصريحاته لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه تم الدفع بـ20 قطارا مكيفا في الخط الأول، كما تم التعاقد على شراء 13 قطارا في الخط الثاني، كما يتم الدفع بقطارات إضافية في حالة الزحام والتكدس.

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ووصف  المتحدث، منظومة العمل داخل هيئة مترو الأنفاق، بـ«خلية النحل»، مشيدًا بدور شرطة النقل والمواصلات والأنفاق للقضاء على الباعة الجائلين، إذ أنه لم يتم تسجيل أي حالات داخل عربات المترو خلال أيام العيد.

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