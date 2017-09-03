3 شباب يعتدون على شقيقتين بالضرب بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تعرضت شقيقتين، من قرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، للضرب المُبرح، على يد 3 شباب، أشقاء؛ بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول كلًا من "آية عبدالعزيز فتحي" 21 عامًا، وشقيقتها "خلود" 19 عامًا، مُقيمتان بقرية "هرية رزنة" بدائرة مركز الزقازيق، لمستشفى الزقازيق الجامعي، وحالة إحداهن سيئة.

بالانتقال وسؤال والد الفتاتين، أفاد بقيام كلًا من "محمد. أ. ر" وشهرته "حمادة" وشقيقيه "عبده" و"محمد"، جيرانهم بذات الناحية، بالتعدي على نجليته بالسب والضرب وإحداث إصابتهن؛ بعدما قامت الفتاتين بعتابهم على معاكستهم لهن.

تم ضبط المتهمين الثلاثة المشكو في حقهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 / 8 أحوال الزقازيق لسنة 2017، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الضرب خلافات جيرة وليست معاكسة.