القبض على متهم هارب من قضية قتل في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

ألقى ضباط البحث الجنائي، بمركز السنطة بالغربية، اليوم الأحد، القبض على متهم هارب من جناية قتل وشروع في قتل آخر.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة يفيد بورود معلومات عن قيام أحد العناصر الإجرامية الهاربة "حمدين. م" بالتواجد داخل مسكنه بقرية كفر سالم النحال التابعة لمركز شرطة السنطة، هارب من جناية قتل والشروع في قتل آخر، وارتكاب جرائم بلطجة وفرض السيطرة والإخلال بالأمن العام، هو وآخرين مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد سامي مفتش مباحث السنطة وزفتى، وتم إعداد الأكمنة الثابته والمتحركة وتم ضبط المتهم في إحدها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.