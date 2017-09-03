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السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي

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مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي

04:10 م الأحد 03 سبتمبر 2017

السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي

كتب - عبد الله قدري:

صرح المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن حركة القطارات انتظمت على خط القاهرة السد العالي بعد تعطلها صباح، اليوم الأحد، لمسافة تقدر بحوالي 4.5 كيلو متر بسبب سرقة بندرول (مسامير تثبيت السكة) في محيط محطة المرازيق للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أبو هرجة، في بيان، أنه على الفور ونتيجة المتابعة المستمرة لحركة القطارات عن طريق غرفة إدارة الأزمات ويقظة العاملين بالهيئة وحرصًا على أمن وسلامة القطارات تقرر سير القطارات في هذه المنطقة بسرعة 8 كيلومتر في الساعة لحين الانتهاء من تركيب المهمات المسروقة والخاصة بتثبيت السكة.

وناشدت الهيئة القاطنين بجوار الخطوط الحديدية الإبلاغ عن أي شخص يحاول العبث في مهمات وممتلكات السكك الحديدية حرصًا على أمن وسلامة القطارات والركاب.

وقدمت الهيئة اعتذارها لللركاب نتيجة وجود بعض التأخيرات في هذه المنطقة وهي أسباب لا علاقة للهيئة بها لحين استكمال تركيب المسامير الفاقدة والتكد من أمن وسلامة السكك حرصًا على سلامتهم.

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