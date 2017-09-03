لطلاب مراحل التنسيق الثلاث ..تعرف على شروط التحويل للكليات والمعاهد​

كتبت - داليا شبل:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، استمرار فتح باب التحويل لتقليل اغتراب طلاب الثانوية العامة، للمرحلة الثالثة، والطلاب المتخلفين عن التحويل بالمرحلتين الأولى والثانية، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

:و حدد مكتب التنسيق شروط التحويلات للتقليل الاغتراب على النحو التالي

- أن يكون التحويل للطلاب الذين تم توزيعهم على كليات بعيدة عن مناطقهم الجغرافية، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط للطالب.

- يسمح للطالب بالتحويل للكليات غير مناظرة إذا كان قد تم ترشيحه خلال عملية التنسيق لكلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية "أ"، فإنه يسمح له بالتحويل لكلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية ” أ”، بشرط أن يكون قد حصل على الحد الأدنى من الدرجات للقبول بالكلية خلال مرحلة التنسيق.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية مناظرة خارج نطاق منطقته الجغرافية “أ” بالتحويل لكلية مناظرة داخل نطاق منطقته الجغرافية، دون اشتراط حصوله على الحد الأدنى من الدرجات التي قبلته الكلية خلال مرحلة التنسيق، ولكن يخضع للنسبة التي قررها المجلس الأعلى للجامعات ومجموعه بالنسبة للطلاب المتقدمين معه.

- وبالنسبة لتحويلات المعاهد الخاصة، أوضح مكتب التنسيق، سيتم إجراء التحويلات عن طريق الإدارة المركزية للمعاهد الخاصة، وذلك بعد أن يستوفي المعهد العدد المتاح له من الطلاب المستجدين دون زيادة، فإن لم يستوف العدد يسمح له بقبول الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشرة للمعهد في حدود النسبة المسموح بها والطاقة الإستيعابية لكل معهد.