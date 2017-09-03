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سعد سليم: الجمهورية في ثوب جديد قريبًا.. ولا صحة لتحويل إصدارها لأسبوعي

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مصراوي Masrawy

سعد سليم: الجمهورية في ثوب جديد قريبًا.. ولا صحة لتحويل إصدارها لأسبوعي

04:03 م الأحد 03 سبتمبر 2017

سعد سليم: الجمهورية في ثوب جديد قريبًا.. ولا صحة لتحويل إصدارها لأسبوعي

الكاتب الصحفي سعد سليم

كتبت - هاجر حسني:

قال الكاتب الصحفي سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن جريدة الجمهورية ستخرج قريبًا جدًا في ثوب جديد شكلًا ومضمونً.

ونفى سليم ما أشاعته أحد المواقع من أخبار مجهلة دون مصدر حول اتجاه الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل إصدار الجريدة إلى أسبوعي، قائلًا "يكفي الجمهورية فخرًا أن تصريح صدورها يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأن أول رئيس مجلس إدارة لها كان الرئيس الراحل أنور السادات".

وأشار إلى أن القارىء المصري ذكي وقادر على التمييز بين الصحافة الصادقة التي تحمل هموم الشعب والوطن والصحافة المتطفلة التي تأكل على كل الموائد في كل الأوقات بعيدًا عن الضمير والمهنية.

وتابع "لن نلتفت إلى مثل هذه الشائعات المغرضة ولن تؤثر فينا وستخرج الجمهورية قريبًا جدًا في ثوب جديد شكلًا ومضمونًا".

كان كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أكد في تصريح صحفي عقب أول اجتماع للهيئة الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية أواخر يوليو الماضي، أن الاجتماع وضع في اعتباره أن المؤسسات القومية صاحبة تأثير في الرأي العام المصري وأن الصحف الثلاث الكبرى (الأهرام والأخبار والجمهورية) برغم بعض التراجع الذي تشهده حاليًا، لكنها محتفظة بالتأثير في قطاع عريض من الشعب المصري ولها جمهورها.

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