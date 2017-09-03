بالفيديو والصور... البيئة تزيل 30 ألف متر مخلفات بناء من محمية الغابة المتحجرة

كتبت - مادي غيث:

بدأت وزارة البيئة في إزالة مخلفات البناء من محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنها تعمل على تجهيز المحمية لاستقبال الزوار نهاية عام 2017.

ولفت البيان إلى شروع الوزارة في خطة تطوير محمية الغابة المتحجرة الذي يقوم على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تتضمن تصميم وتنفيذ المتحف المفتوح بالمحمية مع تصميم وتنفيذ لوحات إرشادية ومعلوماتية وحدودية ومظلات داخل المحمية، وتطوير ورفع كفاءة الممرات، والغرف الإدارية بمنطقة مدخل المحمية الغربي جهة الجامعة الألمانية وتنفيذ المرحلة الأولى لمنطقة انتظار السيارات بالجهة الغربية لخدمة زوار المحمية.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة المطلوبة لسور المحمية الجنوبي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء لبوابة محمية الغابة المتحجرة الغربية، وأعمال تصميم وتنفيذ وتركيب لوحات إرشادية خارجية بالمناطق المحيطة بمحمية الغابة المتحجرة.

فيما تشمل المرحلة الثانية مشروع وضع مخطط عمراني لاستغلال سور المحمية من الجهة الغربية مقابل بوابة الجامعة الألمانية؛ لتنفيذ أنشطة وخدمات اقتصادية واجتماعية لخدمة المجتمع، ويشمل أعمال الرفع المساحي مع تنفيذ مكونات المخطط بعد الموافقة على التصميمات المعمارية.

وكذلك مشروع وضع تصور معماري متوافق بيئيا لتطوير منطقة مدخل المحمية الجنوبي من جهة المبنى الإداري مع وضع تصورات معمارية لتطوير المبنى وإعادة استخدام الفراغات الداخلية والخارجية للمبنى مع تنفيذ مكونات التصور بعد الموافقة على التصور المعماري، ومشروع إنشاء متحف مغلق للأشجار والتكوينات الجيولوجية والتاريخ الطبيعي بالمحمية.