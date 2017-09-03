البابا تواضروس يزور دير الأنبا شنودة بسيدني

القاهرة - ( أ ش أ)

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة سيدني بأستراليا، حيث كان في استقباله الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه.

ورأس البابا صلوات التسبحة وقام بجولة داخل الدير ليعود بعدها ليصلي القداس الإلهي.

ويقع دير الأنبا شنودة بمنطقة جبال بلو مونتن بولاية نيو ساوز ويلز بسيدني وتبلغ مساحته بضع مئات من الأفدنة وبه بئر تخرج منه مياه معدنية من أجود أنواع المياه في العالم.

وكان البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة سيدني يوم الثلاثاء الماضي قادما من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

يرافق البابا خلال جولته الرعوية الحالية الأنبا دانيال أسقف المعادي والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية ، وكذلك القس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا تواضروس.