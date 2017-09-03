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انتحار طالبة تناولت قرصا لحفظ الغلال بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

انتحار طالبة تناولت قرصا لحفظ الغلال بالدقهلية

03:38 م الأحد 03 سبتمبر 2017

انتحار طالبة تناولت قرصا لحفظ الغلال بالدقهلية

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

أقدمت طالبة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على الانتحار وتناولت قرص سام، إثر مشادة كلامية مع والدتها في مركز أجا.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزي بوصول "هاجر. ع. م" 14 عامًا، طالبة، جثة هامدة، وإدعاء تناول مادة غير معلومة.

وانتقل الرائد محمد عزام رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبسؤال كلاً من والدتها وعمها قررا بقيام المتوفية بتناول قرص كيماوي يستخدم في حفظ الغلال، إثر حدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وأضافا أن والدها يعمل خارج البلاد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6441 لسنة 2017 إداري المركز، وجاري العرض على النيابة العامة.

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