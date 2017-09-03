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إصابة ضابط صدمته سيارة أثناء فحص بلاغ في الغربية

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مصراوي Masrawy

إصابة ضابط صدمته سيارة أثناء فحص بلاغ في الغربية

03:30 م الأحد 03 سبتمبر 2017

إصابة ضابط صدمته سيارة أثناء فحص بلاغ في الغربية

مديرية أمن الغربية

الغربية – مروة شاهين:

أصيب ضابط بمركز شرطة طنطا، اليوم الأحد، أثناء توجهه لفحص بلاغ تصادم سيارتين على الطريق الدولي الواصل بين طنطا وكفر الشيخ، عندما صدمته سيارة ثالثة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مازن الرشيدي، مأمور مركز طنطا، يفيد بإصابة "محمد محمد خضر" 56 عامًا، ضابط شرطة بالمركز، نتيجة صدمه بسيارة تحمل لوحات 3826 ملاكي الغربية، أثناء فحص بلاغ وقوع حادثة بين سيارتين على الطريق الدولي.

وتبين أن المصابين في الحادثتين هم كلًا من "أحمد. ع. ر" 28 عامًا، مقيم بقطور، "محمد. ش. ا" 26 عامًا، مقيم قحافة، "مؤمن. م. ش" 8 سنوات، مقيم بقحافة، و"لبنى. ع. ا" 35 عامًا، مقيمة قحافة، و"أدهم. م. ا" 3 سنوات، وشخص آخر بجانب الضابط.

وكلف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بمتابعة حالة الضابط والوقوف على سلامته، وتبين أن إصابته طفيفة، وتم نقله لمستشفى خاص لوضعه تحت الملاحظة.

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