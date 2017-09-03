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نور الشربينى تفوز ببطولة الصين المفتوحة للإسكواش

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نور الشربينى تفوز ببطولة الصين المفتوحة للإسكواش نور الشربينى تفوز ببطولة الصين المفتوحة للإسكواش

التحرير

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فازت نور الشربينى لاعبة الوطنى للإسكواش ببطولة الصين الدولية المفتوحة، عقب تغلبها على نظيرتها نوران جوهر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل. 

وتعد بطولة الصين الدولية واحدة من أهم بطولات العالم علي أجندة الإسكواش العالمية نظراً لمجموع جوائزها الذي وصل هذا العام إلى ١٠٠ ألف دولار.

واستطاعت نجمة الإسكواش المصرى نور الشربينى فى مواصلة التربع على عرش العالم فى ظل المستويات الرائعة التى تقدمها خلال السنوات الماضية .

وكانت الشربيني قد تأهلت للنهائي بعد فوزها أمس في نصف النهائي علي نظيرتها النيوزيلاندية جوال كينج المصنفة رقم ١٢ علي العالم بنتيجة ٣/ 0.

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التحرير

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